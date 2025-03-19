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Больше всего хотят уехать из Самарской области соискатели 30-40 лет

19 марта 2025 09:50
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больше всего хотят уехать из Самарской области соискатели 30-40 лет

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, представители каких профессий готовы сегодня уехать из региона и при какой заработной плате.

С начала 2025 года жители Самарской области разместили свыше 32,6 тыс. резюме, в которых указали готовность к переезду. Среди них 62% - мужчины, 38% - женщины.
 

В разрезе возрастных когорт больше всего хотят уехать из Самарской области соискатели 30-40 лет – о готовности покинуть регион они указали в трети (34%) резюме. 28% резюме приходится на жителей 18-30 лет, 23% - 40-50 лет. Меньше всего стремятся уехать, но все же готовы к переезду, представители старшего поколения: о намерении покинуть Самарскую область соискатели 50-60 лет указали в 8% резюме, а старше 60 лет – 1%.

В профессиональном разрезе больше всего хотят уехать и ищут работу в другом регионе или стране менеджеры по продажам и работе с клиентами - на них приходится 8% резюме соискателей, готовых к релокации. На втором месте руководители проектов – 5%. На третьем месте программисты, разработчики – 4%. Замыкают топ-4 администраторы, которые разместили 3,7% резюме.
 

Интересно, что большинство соискателей Самарской области (30%), готовых к переезду, рассматривают заработную плату в 60-120 тыс. рублей. 11% в случае релокации ожидают доход от 120 до 180 тыс. рублей, 4% - от 180 до 240 тыс. рублей. А 18% готовы уехать и при заработной плате до 60 тыс. рублей.

Напомним, что медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам февраля составила 62 тыс. рублей.

Теги: Опрос

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