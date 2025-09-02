Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные

164

В Самарской области количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых составило 370 по итогам 2024 года. Это на 13% больше, чем за предыдущий период. Основная доля таких рабочих мест в регионе создана в сфере обрабатывающих производств. Показатели субъектов РФ по количеству и доле высокопроизводительных рабочих мест проанализировали эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее. По приросту абсолютного значения показателя Самарская область является лидером в ПФО и занимает пятое место в России.

Создание новых рабочих мест – одна из приоритетных задач, обозначенная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Для этого в регионе создается благоприятный деловой климат, расширяется линейка инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса, для крупных инвесторов. «Мы не только продолжаем развивать традиционно сильные для региона отрасли, но и создаем новые - наиболее перспективные в современных условиях», - сказал ранее глава региона.

Как отмечается в исследовании, к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия (организации), на котором среднемесячная зарплата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).

«Рост числа высокопроизводительных рабочих мест - это инвестиции наших предприятий в модернизацию своих мощностей, внедрение передовых технологий и ставка на высококвалифицированные кадры. Самарская область не только сохраняет, но и усиливает свой промышленный потенциал, двигаясь в сторону более сложного, наукоёмкого и высокотехнологичного производства, - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы продолжим создание всех необходимых условий для поддержки инвестиционных проектов, внедрения бережливых технологий и развития кадрового потенциала, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности труда и конкурентоспособности нашей экономики».

В 2024 году в Самарской области было запущено 34 инвестиционных проекта, создано 13 тысяч новых рабочих мест. За прошлый год инвесторы вложили в основной капитал 568,6 млрд рублей. Более трети всего объема инвестиций направлено в обрабатывающие производства.

На рост инвестиционной активности и числа высокопроизводительных рабочих мест во многом влияет формирование комфортного делового климата в регионе, развитие преференциальных площадок, реализация специальных инструментов поддержки бизнеса.

Для взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна» создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, где инициатору инвестпроекта оказывают комплексные услуги: от подбора площадки до непосредственного запуска производства.

Эксперты «РИА Рейтинг» отметили, что регионы ПФО в целом демонстрируют устойчивый рост высокопроизводительных рабочих мест. На высоких позициях рейтинга помимо Самарской области находятся Нижегородская область, Пермский край и Удмуртия.

Повышение инвестиционной активности в регионе – одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области