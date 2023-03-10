Более 7,6 тыс. ИТ-сотрудников в России получили льготную ипотеку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прививка БЦЖ надежно защищает наших маленьких пациентов от тяжелого распространенного туберкулеза.
Детский фтизиатр минздрава СО: огромную роль в истории детского туберкулеза сыграла вакцинация – прививка БЦЖ
Прививка БЦЖ надежно защищает наших маленьких пациентов от тяжелого распространенного туберкулеза.
Детский фтизиатр минздрава СО: огромную роль в истории детского туберкулеза сыграла вакцинация – прививка БЦЖ
Дискуссионная площадка будет работать 2 дня.
В Самаре стартовала стратегическая сессия "Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области"
Его участниками станут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет из разных уголков России.
«Страна Героев» возвращается в Самарскую область
17% оставят подобные сведения при себе.
Каждый второй самарец расскажет руководству о коллеге, сливающем информацию конкурентам
Оператор билайн бизнес обеспечил пользователей новой российской соцсети VMIRE возможностью авторизации через Mobile ID, это делает доступ к аккаунту удобным и безопасным.
Пользователи новой социальной сети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»
Выходить на лед на Волге становится все опасней
Выходить на лед на Волге становится все опасней
Наладить поставки чипов для загранпаспортов пока не удалось
Наладить поставки чипов для загранпаспортов пока не удалось
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.9
0.44
EUR 80.14
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 7,6 тыс. ИТ-сотрудников в России получили льготную ипотеку

10 марта 2023 13:32
116
Более 7,6 тыс. ИТ-сотрудников в России получили льготную ипотеку

С момента начала реализации программы по льготной ипотеке подано 32 тыс. заявок. Из них выдано более 7,6 тыс. кредитов на общую сумму 68,6 млрд рублей. На данный момент одобрено 14 тыс. заявок, остальные находятся в обработке.

Программой воспользовались сотрудники ИТ-компаний в 80 регионах России.

Наибольшее число ИТ-ипотек оформлено в регионах:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Новосибирская область
  • Ярославская область
  • Свердловская область

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 года.
Новые условия

В конце января 2023 года изменились правила получения ИТ-ипотеки. Условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже.

С этого момента количество заявок на ИТ-ипотеку начало активно увеличиваться. Если в декабре 2022 года в банки поступили 2,1 тыс. заявок, то в феврале 2023 года их было подано уже 4,7 тыс. Вдвое выросли темп и объём выдачи — до 500 кредитов в неделю на сумму порядка 5 млрд руб.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
10 марта 2023  10:28
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
193
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
402
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
367
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
685
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3472
Весь список