Более 7,6 тыс. ИТ-сотрудников в России получили льготную ипотеку

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С момента начала реализации программы по льготной ипотеке подано 32 тыс. заявок. Из них выдано более 7,6 тыс. кредитов на общую сумму 68,6 млрд рублей. На данный момент одобрено 14 тыс. заявок, остальные находятся в обработке.

Программой воспользовались сотрудники ИТ-компаний в 80 регионах России.

Наибольшее число ИТ-ипотек оформлено в регионах:

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирская область

Ярославская область

Свердловская область

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2022 года. Выдача первых ипотечных кредитов началась в мае 2022 года.

Новые условия

В конце января 2023 года изменились правила получения ИТ-ипотеки. Условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже.

С этого момента количество заявок на ИТ-ипотеку начало активно увеличиваться. Если в декабре 2022 года в банки поступили 2,1 тыс. заявок, то в феврале 2023 года их было подано уже 4,7 тыс. Вдвое выросли темп и объём выдачи — до 500 кредитов в неделю на сумму порядка 5 млрд руб.