Более 650 млн рублей выплатили агрокомпаниям Самарской области за погибший урожай

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Национальный союз агростраховщиков (НСА) назвал цифры выплат самарским агрокомпаниям за погибший урожай: более 499 млн рублей было выплачено в прошлом году, и за первые два месяца текущего года – еще более 163 млн. Об этом сообщает пресс-служба НСА.

Президент НСА Корней Биждов отметил высокие риски агропроизводства в Самарской области. Сегодня, накануне весенней посевной, страховщики активно обсуждают с агробизнесом новые возможности страхования на случай ЧС.

«Страховые компании НСА готовы к работе и заинтересованы в заключении договоров страхования в Самарской области на условиях и мультирискового страхования и страхования на случай ЧС», – подчеркивает Корней Биждов.

По данным НСА, в 2021 году хозяйства Самарской области застраховали 196 тыс. га посевов. Из них 76 тыс. га – пшеница, высеянная под урожай 2022 года.

Объем регионального рынка агрострахования в 2021 году страховщики оценили почти в 400 млн рублей, пишет Обозрение.