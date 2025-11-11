Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»

204

13 ноября в Самаре состоится муниципальный форум экспортеров «Самара за экспорт». Форум проводится во второй раз, в этом году – при поддержке Ассоциации городов Поволжья. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные вопросы экспортной деятельности и лучшие муниципальные практики в сфере развития экспортного потенциала среди городов Поволжья.

На форуме будут работать 7 секций:

- Банковский сектор и экспортные финансовые инструменты;

- Маркетплейсы и ИИ для выхода на новые рынки;

- Новые рынки для вашего бизнеса;

- Лучшие муниципальные практики в сфере развития экспортного потенциала среди городов Поволжья;

- Деловая игра – практикум «Искусственный интеллект в экспорте»

- Меры государственной, региональной и муниципальной поддержки экспортно-ориентированных предприятий в 2025 году;

- Проблемы при выходе на международные рынки.

На протяжении работы форума будет открыта биржа контактов с участием предприятий Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Индия, Республики Вьетнам и КНР. Планируется, что будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение внешнеэкономического сотрудничества Самары. Кроме того, участникам представят проект Стратегии социально-экономического развития г.о. Самара до 2036 года.

Также на Форуме состоится церемония награждения предприятий, вносящих особый вклад в развитие экспортного потенциала Самары.

Отметим, что форум экспортеров «Самара за экспорт» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара».

Форум состоится на базе отеля «LOTTE» (ул. Самарская, 110) с 9:00 до 15:00.