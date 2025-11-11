Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»

11 ноября 2025 10:40
204
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»

13 ноября в Самаре состоится муниципальный форум экспортеров «Самара за экспорт». Форум проводится во второй раз, в этом году – при поддержке Ассоциации городов Поволжья. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные вопросы экспортной деятельности и лучшие муниципальные практики в сфере развития экспортного потенциала среди городов Поволжья.

На форуме будут работать 7 секций:

- Банковский сектор и экспортные финансовые инструменты;

- Маркетплейсы и ИИ для выхода на новые рынки;

- Новые рынки для вашего бизнеса;

- Лучшие муниципальные практики в сфере развития экспортного потенциала среди городов Поволжья;

- Деловая игра – практикум «Искусственный интеллект в экспорте»

- Меры государственной, региональной и муниципальной поддержки экспортно-ориентированных предприятий в 2025 году;

- Проблемы при выходе на международные рынки.

На протяжении работы форума будет открыта биржа контактов с участием предприятий Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Индия, Республики Вьетнам и КНР. Планируется, что будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, коммерческих контрактов и иных документов, направленных на расширение внешнеэкономического сотрудничества Самары.  Кроме того, участникам представят проект Стратегии социально-экономического развития г.о. Самара до 2036 года.

Также на Форуме состоится церемония награждения предприятий, вносящих особый вклад в развитие экспортного потенциала Самары.

Отметим, что форум экспортеров «Самара за экспорт» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара».

Форум состоится на базе отеля «LOTTE» (ул. Самарская, 110) с 9:00 до 15:00. 

Весь список