Я нашел ошибку
Главные новости:
Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на 3 года.
Хорватский защитник Доминик Ороз перешел в «Крылья Советов»
Участие в соревнованиях сегодня принимают 343 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей.
В Самаре на площади Куйбышева проходит турнир по уличному баскетболу Samara Open
Муниципальные этапы в 2024 году состоятся в Кинель-Черкассах, Большой Глушице (29 августа), Тольятти (3 сентября) и Самаре (4 сентября).
В губернии проходит фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули"
Во Владивостоке подпорная стена рухнула на семь припаркованных под ней машин
Полицейские по видео из интернета нашли нашли водителя.
В Тольятти водитель УАЗа Патриот по встречной полосе объезжал пробку
Следующий матч молодежный состав проведет 30 августа на выезде против «Факела».
На стадионе «Металлург» «Крылья Советов-М»  одержали победу над «Ахматом-М»  – 4:1
Будьте внимательны и осторожны!
25 августа в губернии ожидается дождь, гроза со шквалистым ветром
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.
Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Завершился первый этап фестиваля "Хоккей на Волге"
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода

24 августа 2024 14:32
352
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.

В Самаре врио губернатора Вячеслав Федорищев и акционер Самарского металлургического завода Михаил Шелков с рабочим визитом посетили одно из системообразующих предприятий российский экономики и региона.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при Президенте РФ по направлению «Промышленность», ознакомился с работой цехов листопрокатного и прессового производства АО «СМЗ».
Самарский металлургический завод является единственным в России производителем баночной ленты. Предприятие также выпускает алюминиевые листы, профили, трубы, прутки, штамповки и поковки. Продукция широко используется в авиационной, космической, судостроительной, автомобильной, строительной и других отраслях: крупнейший производитель алюминиевых полуфабрикатов формирует порядка 65% отгрузки. При этом часть номенклатуры не имеет аналогов в России.

Во время рабочего визита глава региона и акционер провели встречу с трудовым коллективом предприятия.

Обращаясь к заводчанам, руководитель области рассказал о формировании программы социально-экономического развития региона, а также о принятых решениях по ключевым проблемам, характерным для городских округов и муниципальных районов Самарской области, – дороги, транспорт, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и качества оказания услуг.

«Производственная программа очень серьезная, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – В настоящее время вместе с командой областного Правительства активно работаем над программой развития. Буквально в каждом городе смотрим, что необходимо сделать в первую очередь. Очень много получаю запросов, конкретных требований от жителей».

В частности, глава региона отметил, что на ремонт дорог будет выделяться в два раза больше средств, также планируется пополнение парка общественного транспорта, смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и переход на новую систему оплаты за вывоз ТКО.
«Подходы будем менять, – акцентировал глава 63-го региона. – Наша задача, чтобы услуги поставлялись качественно».

В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.

Как рассказал руководитель области, действительно накопилась большая проблема: многие кварталы строились без объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник. «Наша задача – восстановить справедливость. В регионе запланировано строительство двадцати новых школ», – пояснил Вячеслав Федорищев.

Также была поднята проблема очистки озера в Парке имени 50-летия Октября и отсутствия уличного освещения на участке между улицей Ставропольская и проспектом Карла Маркса.

Глава региона отметил: «Приняли решение – парк Металлургов будем благоустраивать. Здесь хорошие деревья, зелень, но необходимо комплексное благоустройство. По поводу водного объекта – будем очищать, приводить в порядок, причем работы проведем в течение текущего и следующего года».

Не останется без внимания и будет учтен в программе и вопрос уличного освещения.

Также один из вопросов, заданных руководителю области, касался работы общественного транспорта. Как рассказал специалист предприятия, многие работники, проживающие в микрорайоне Кошелев-Парк, сталкиваются с трудностями добраться до места работы: существует лишь один маршрут №368, автобус всегда переполнен по утрам, а после второй и третьей смены практически невозможно уехать.

Вячеслав Федорищев подтвердил существование данной проблемы и сообщил о ее решении: «По Кошелев-парку будем добавлять транспорт. Начали закупать автобусы для Самары и Тольятти, потом и дальше по региону. Будем добавлять маршруты. Не факт, что в этом году, в следующем – точно сделаем».
Акционер предприятия сделал акцент на развитии завода, его перспективах, инвестициях. Особое внимание он уделил вопросу привлечения молодежи: «Нужно привлекать специалистов от 18 до 30 лет, при этом не ущемляя более опытных коллег и не создавая несправедливый разрыв в зарплатах».

Глава 63-го региона неоднократно подчеркивал важность кооперации различных отраслей с научными и образовательными организациями.

По его инициативе руководители крупнейших компаний войдут в попечительские советы университетов. В профессиональных образовательных организациях такая практика уже применяется и позволяет предприятиям вести будущего работника буквально с первых дней учебы. Ключевую роль в этом процессе играют высококвалифицированные педагогические кадры.

«Считаю, что успех любой страны зависит от учителей и воспитателей детских садов, – отметил акционер Самарского металлургического завода Михаил Шелков. – Без них невозможно появление хороших физиков, математиков, инженеров. Построить самолет или космический корабль «Союз» не будет возможным через 10-20 лет, если сейчас мы не сможем сохранить в школах лучших педагогов, способных вырастить думающих людей. Поэтому совместно с Правительством региона решили запустить программу поддержки учителей».

Михаил Шелков анонсировал запуск программы, направленной на развитие творческих, интеллектуальных способностей и профессиональных компетенций педагогов Самарской области. Он поделился, что уже осенью текущего года в регионе впервые пойдет конкурс педагогического мастерства «Призвание – учить!». Работники сферы образования смогут принять участие в одной из 15 номинаций, а победители получат денежные выплаты от благотворительного фонда «Эмпатия».

В завершение встречи глава региона заверил, что все поднятые вопросы будут проработаны и найдут свое отражение в программе социально-экономического развития Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024, 17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия. Общество
646
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024, 11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений. Общество
636
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024, 18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее... Политика
824
В центре внимания
В ходе диалога сотрудники предприятия обратили внимание главы региона на ряд вопросов. Так, они отметили нехватку школ, и, как следствие, обучение детей в три смены.
24 августа 2024  14:32
Благоустройство парка Металлургов, строительство школ и работа общественного транспорта: Вячеслав Федорищев встретился с работниками Самарского металлургического завода
347
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
23 августа 2024  16:23
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
1266
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
648
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
638
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
826
Весь список