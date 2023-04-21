Благодаря губернаторскому гранту самарские селекционеры получили новую технику

47

Ученые Самарского селекционного центра получили новейшую сельскохозяйственную технику для выполнения полевых экспериментов – посевной комплекс прямого сева, трактор, зерновой и селекционный комбайны. Все приобретено на средства гранта, выделенного по поручению Главы региона Дмитрия Азарова. Техника уже вышла на поля НИИСХ им. Тулайкова (Безенчукский район) и поможет ученым в разы ускорить селекцию новых сортов, на которую раньше уходило не одно десятилетие.



Обеспечение продовольственной безопасности – одна из главных задач, поставленных Губернатором Дмитрием Азаровым перед региональным АПК. Первостепенным фактором ее выполнения – является наличие собственного посевного материала. Эффективную работу в данном направлении ведет Самарский научно-исследовательский центр РАН, соединивший под своей эгидой несколько НИИ в сфере сельского хозяйства. Именно на его базе при поддержке Губернатора создан Самарский селекционный центр.



Успехи самарских селекционеров известны далеко за пределами области. В прошлом году 70% всех посевов яровой твердой пшеницы в России заняли сорта именно самарской селекции.



В настоящее время в Государственный реестр России включены 15 сортов яровой твердой пшеницы, созданных в Самарском НИИСХ и допущенных для хозяйственного использования в основных регионах её возделывания. По качеству полученные сорта значительно превосходят лучшие современные зарубежные сорта этой культуры.



«По итогам двух лет мониторинга независимой экспертной комиссией дано заключение, что в Самарской области, как мы и обещали Губернатору, создан лучший селекционный центр в Российской Федерации», - подчеркнул директор Самарского научно-исследовательского центра РАН, академик РАН Сергей Шевченко.



По словам специалистов, лучшими в мировой селекционной практике, на данный момент, по накоплению каротиноидных пигментов в зерне, цвету крупы и макарон являются сорта – «Безенчукская золотистая», «Безенчукская крепость», «Безенчукская 210», по качеству клейковины, оцениваемому на современных приборах глютоматике, глютографе, альвеографе, - «Триада» и «Безенчукский подарок». Создан сорт «Фея» крупяного направления, не уступающий по крупяным достоинствам полбе. Короткостебельные и среднерослые сорта – «Триада», «Безенчукская 210», «Безенчукская золотистая», «Безенчукская крепость», «Безенчукская нива», «Безенчукский подарок» устойчивы к полеганию и хорошо приспособлены для возделывания по интенсивным технологиям. Все сорта отличаются высокой засухоустойчивостью, проявляют устойчивость к целому ряду заболеваний и наиболее вредоносным патогенам.



«В рамках нацпроекта «Наука и университеты», а также федеральных и областных программ при софинансировании с нашей стороны в Самарском селекционном центре также создана генетическая лаборатория. Она поможет намного быстрее создавать новые, качественные и востребованные аграриями сорта зерновых, зернобобовых и технических культур», - говорит директор НИИСХ им. Тулайкова Алексей Милёхин.



Общая площадь пашни Самарского НИИСХ более 8 тыс. гектаров. Здесь выращиваются семена высших репродукций – оригинальные, суперэлита, элита и питомники. Впоследствии они будут реализованы в первую очередь на территории Самарского региона и обеспечат потребности в семенном материале местных сельхозтоваропроизводителей.



Федеральная и региональная поддержка позволят до 2024 года создать еще 28 новых сортов, гибридов и линий зерновых культур. В центре уже запущен проект создания цифрового двойника растений. В дальнейшем он позволит формировать рекомендации по оптимальным параметрам возделывания культур.