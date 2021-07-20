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АВТОВАЗу исполняется 55 лет

20 июля 2021 11:55
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АВТОВАЗу исполняется 55 лет

20 июля 2021 года исполняется 55 лет с момента подписания правительственного постановления о строительстве в городе Тольятти автомобильного завода. Этот день считается датой основания АВТОВАЗа. 

За 55 лет АВТОВАЗ произвел более 30 миллионов автомобилей более чем 50 разных моделей. Автомобили LADA составляют треть российского легкового автопарка, и лидируют по продажам на отечественном рынке с долей 23%.

АВТОВАЗ сегодня – предприятие полного цикла, с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси. Научно-технический центр АВТОВАЗа позволяет провести полную разработку автомобиля, от дизайн-проекта до подготовки к серийному производству.

На АВТОВАЗе работает три автосборочных линии, с которых ежедневно сходят около 1500 автомобилей марок LADA и Renault. Все три линии прошли модернизацию и работают в соответствии со стандартами Renault Group. 

АВТОВАЗ: основные даты истории

1966 – принято правительственное постановление о строительстве в Тольятти нового завода по производству легковых автомобилей.

1967 – началось строительство Волжского автозавода.

1968 – зарегистрирован товарный знак в виде ладьи.

1970 – начат выпуск автомобилей (ВАЗ-2101, ставшая самой массовой моделью в истории автостроения России).

1971 – ВАЗ-2101 приняла участие в ралли «Тур Европы». Началась история заводского автоспорта.

1971 – первая партия ВАЗ-2101 отправлена на экспорт.

1973 – выпущен первый миллионный автомобиль (ВАЗ-2103), одновременно автозавод принят в эксплуатацию государственной комиссией.

1976 – начат выпуск ВАЗ-2106, которая стала второй по массовости после ВАЗ-2101 (4,2 млн экземпляров).

1977 – начало производства внедорожника "Нива".

1980 – начат выпуск ВАЗ-2105. 

1984 – освоение переднего привода, начало производства ВАЗ-2108.

1986 – принято решение о создании на АВТОВАЗе отраслевого научно-технического центра.

1989 – стартовало производство микролитражки «Ока».

1990 – начало выпуска ВАЗ-21099, последней модели, освоенной в советский период.

1995 – старт производства LADA 110.

1998 – открыт комплекс большой аэродинамической трубы, не имеющий аналогов в России.

2000 – ВАЗ-2101 назван Российским автомобилем ХХ столетия.

2004 – старт производства LADA Kalina.

2007 – началось серийное производство LADA Priora.

2008 – подписано соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Renault.

2011 – стартовало производство LADA Granta.

2012 – LADA впервые получила автоматическую коробку передач.

2012 – старт выпуска первого совместного с Renаult продукта, универсала LADA Largus.

2015 – старт производства LADA Vesta и LADA XRAY.

2017 – впервые налажен серийный выпуск битопливного автомобиля – LADA Vesta CNG.

2017 – стартовали продажи автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

2018 – стартовало производство седана LADA Vesta Cross, нового семейства LADA Granta, кроссовера LADA XRAY Cross.

2019 – стартовали продажи LADA Vesta Sport и LADA Granta Cross.

2020 – выпущен 30-миллионный автомобиль LADA. 

2021 – стартовали продажи нового LADA Largus и новой LADA Niva Travel.

Теги: 55 лет Автоваз Акценты В центре внимания юбилей

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