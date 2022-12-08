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АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году чуть более 400 тыс. машин

8 декабря 2022 11:41
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АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году чуть более 400 тыс. машин

В компании «АвтоВАЗ» утвердили план производства автомобилей в 2023 году. Ожидается, что завод произведет 401 тыс. автомобилей. Об этом 8 декабря сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По оценке сообщества, это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тыс., но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022 году 220 тыс. машин, пишут "Известия".

При первоначальной корректировке плана в октябре текущего года на 2023 год рассматривался выпуск более чем 400 тыс. автомобилей. Исходя из этого показателя, было изменено ожидаемое расписание единого корпоративного отпуска на АвтоВАЗе в 2023 году.

В 2022 году АвтоВАЗ столкнулся с большими сложностями в поставках на предприятие необходимых автокомпонентов. Завод был в простое в мае текущего года, не выпустив за месяц ни одного автомобиля. Чуть позже, в начале июня 2022 года, на конвейер вернулась Lada Granta в упрощенных комплектациях, а затем возобновился выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Летом в Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, в которую вошли 1800 автомобилей.

6 декабря с конвейера АвтоВАЗа сошел 200-тысячный автомобиль, выпущенный в 2022 году. Им стал седан Lada Granta с кондиционером, двумя подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями. В 200 тыс. автомобилей, выпущенных на АвтоВАЗе в течение 11 месяцев 2022 года, вошли как модели Lada, так и автомобили, собранные по контракту с Renault, а также сборочные комплекты, уточнила пресс-служба завода.

Теги: Автоваз

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