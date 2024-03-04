Автокредиты за год выросли на 77%

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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги автокредитования граждан в январе 2024 г.

Объемы выдач новых автокредитов за месяц сократились на 10%, а количество – на 9%. В январе текущего года было выдано 58,36 тыс. кредитов на 88,35 млрд руб., против 64,06 тыс. кредитов на 98,22 млрд руб. в декабре 2023 г. Средний чек автокредита за месяц снизился 1%: с 1,53 до 1,51 млн руб. Средний срок автокредитования с декабря не изменился. В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 77%, а количество – на 42%. В январе 2023 года было выдано 40,98 тыс. автокредитов на 49,96 млрд руб. Средний чек по автокредиту вырос за год на 24%: с 1,22 млн руб. Средний срок автокредитования за год вырос на 11 мес.

По объемам выдач автокредитов в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва – 5,02 тыс. автокредитов на 10,13 млрд руб., Московская обл. – 4,64 тыс. кредитов на 8,53 млрд руб., Санкт-Петербург – 3,11 тыс. кредитов на 5,48 млрд руб., Краснодарский край – 2,58 тыс. кредитов на 4,11 млрд руб. и Татарстан – 2,63 тыс. кредитов на 3,63 млрд руб.

Во всех регионах из числа ТОП-30 по выдачам автокредитов в январе 2024 г. наблюдается прирост их объемов и количества по сравнению с декабрем 2023 г. Наибольшее повышение зафиксировано в Новосибирской обл.: объемы автокредитования выросли на 134%, а количество – на 86%. Средний размер автокредита за месяц также вырос во всех регионах из числа ТОП-30. Наибольший рост отмечается в Челябинской обл.: +39%. Наименьший прирост среднего чека установлен в Иркутской обл.: всего +5%. В Москве рост среднего чека по автокредитам был один из самых "скромных": +13%. При этом именно жителям столицы в январе этого года выдавали самые крупные автокредиты – в среднем 2,02 млн руб. В Московской обл. средний размер автокредита составил – 1,84 млн руб., Санкт-Петербурге – 1,76 млн руб., Ленинградской обл. – 1,65 млн руб., Югре – 1,61 млн руб.