Автоконцерн Marelli уйдет из России

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Итальяно-японский концерн Marelli уйдет из России и ликвидирует свое предприятие «Марелли Рус» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал директор компании Артем Сурков.

«„Марелли Рус“ передаст свои основные средства „Автозаводу Санкт-Петербург“ и ликвидирует ООО», — сказал Сурков, его слова передает издание «Фонтанка». Он добавил, что завершить процедуру планируется к маю.

По словам Суркова, бизнес зависел от поставок комплектующих из-за рубежа. Даже если бы компания захотела, она бы не смогла остаться в стране из-за недостатка компонентов для производства, заключил он.

«Марелли Рус» была создана в 2012 году. Петербургское предприятие обосновалось на территории завода автопроизводителя Nissan Motor Manufacturing. Производственный процесс включал участки сборки, сварки и штамповки деталей автомобиля. Nissan был не единственным, но главным заказчиком «Марелли Рус», на него приходилось 95% поставок, пишет Ура.ру.