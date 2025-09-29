Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта

29 сентября 2025 15:48
148
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 

В Самарской области большое внимание уделяется поддержке и развитию высоких технологий, научных исследований и инновационного предпринимательства. В регионе создана комплексная система инфраструктурных организаций, флагманом которой является технопарк «Жигулёвская долина». 

«"Жигулёвская долина" входит в число лучших технопарков, занимая 2 место по эффективности в стране. На его площадке развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Мы оказываем комплексную поддержку резидентам, что, в свою очередь, способствует общему росту технологического потенциала региона», – рассказал Павел Финк, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

Технопарк предоставляет поддержку проектам и компаниям на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта. Сегодня резидентами «Жигулёвской долины» являются более 300 компаний, в их числе – «АТС Авто».

Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 

«Мы являемся индустриальным партнером АВТОВАЗа по сборке автомобилей Лада Ларгус, Лада Веста, под собственным брендом выпускаем газовый автомобиль на базе Лада Гранта. Мощности ежемесячные – до 600 автомобилей. Мы сейчас эти мощности подтверждаем, с возможностью увеличения до 1000 автомобилей в месяц», – рассказывает генеральный директор «АТС Авто» Алексей Сучков.

Как рассказывают в компании, их задача – сделать экологичный и экономичный транспорт доступным для бизнеса и частных лиц. Сегодня на предприятии трудятся порядка 70 специалистов. За всё время работы было собрано более 15 тысяч автомобилей. 

Раньше предприятие занималось переоборудованием и зарубежных марок автомобилей, однако в последние годы переориентировалось на работу с отечественной техникой. Являясь резидентом технопарка «Жигулевская долина», компания «АТС Авто» получает доступ к широкому спектру мер господдержки.

«Мы обращаемся к команде технопарка за помощью в инжиниринге, пользуемся лабораториями, плюс – совместные программы, конференции, в целом принимаем активное участие в жизни технопарка, они – в нашей», – добавил Алексей Сучков.

Резиденты технопарка получают доступ к следующим возможностям: 

- льготное размещение в оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях;
- проведение деловых и образовательных мероприятий в залах технопарка;
- информационное и консультационное сопровождение;
- содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности. 

Также для предпринимателей в Самарской области работают 11 центров «Мой бизнес». Там начинающие и действующие предприниматели могут получить консультацию или услугу, связанную с запуском и развитием своего дела. Информацию по доступным мерам господдержки также можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».  

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

