Умер основатель дома моды Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани

Похороны итальянского модельера Валентино Гаравани, основателя модного дома Valentino, состоятся в Риме в пятницу, сообщил его фонд, передает РИА Новости.

Дизайнер, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в окружении близких. Прощание со стилистом пройдет в среду и четверг в бутике и культурном центре Valentino на римской площади Пьяцца-ди-Спанья (Испанской).

Гаравани родился в 1932 году городке Вогера в северной области Ломбардия. Моде он обучался во Франции, работая и стажируясь в Париже, после чего вернулся в Италию и в 1960 году вместе с Джамметти основал собственный дом моды в Риме. В последующее десятилетие Valentino стал одним из самых узнаваемых брендов высокой моды, а фирменный красный цвет Валентино" превратился в символ элегантности и утонченного итальянского стиля.

На протяжении десятилетий Гаравани одевал мировых знаменитостей, членов королевских семей и первых леди разных стран, а созданный им дом Valentino занял прочное место среди ведущих мировых модных домов. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после последнего показа.