На самой её вершине горы Варга из-под земли бьёт сильный холодный ключ

Итальянский модельер Валентино Гаравани, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет.
Умер основатель дома моды Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. 
В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
На самой её вершине, на территории Тархановского участкового лесничества  в Шенталинском районе Самарской области, из-под земли бьёт сильный холодный ключ.

Вартовский родник, или Источник Казанской Божией Матери. Его история началась в 1870-х годах, когда в его водах была чудесно обретена икона. Слава о целебной воде и покровительстве Богородицы разнеслась далеко, и у родника построили часовню.

В XX веке часовню разрушили, а сам источник пытались завалить. Но он, как вера в сердцах людей, возрождался вновь и вновь. В 1993 году родник был освящён.

Особенно многолюдно здесь в Крещенскую ночь. Верующие приходят за водой, которая, как считается, обладает особой силой и способна смыть житейские тяготы.

Сегодня источник, окружённый тишиной и охраняемый лесом, остаётся местом тихого паломничества и напоминанием о том, что истинная святыня нерушима, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

 

Фото:  минприроды Самарской области

