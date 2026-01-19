В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»

Зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» возмутился показом в России «пиратской копии» «Аватара 3: Пламя и пепел» и заявил, что в основе блокбастера лежит неоязыческий культ.

«Сложившаяся ситуация, когда вместо подлинного произведения зрителю предлагают некондиционную запись с размытой картинкой и плохим звуком, причем за полную стоимость билета, — это не просто технический сбой. Это символ того культурного тупика, в который заводит страну зависимость от чуждого контента», — отметил Иванов.

Активист назвал картину «дорогостоящим аттракционом», который, несмотря на гигантские сборы, так и не смог оставить глубокого культурного следа и «породить подлинные, а не навязанные маркетингом смыслы».

По мнению Иванова, такое кино «протаскивает» под маской экологического послания и борьбы с колониализмом «абсолютно чуждую нам идеологию».

«В его основе лежит неоязыческий культ обожествленной природы (Эйва), где человеку отводится роль не созидателя, а либо разрушителя, либо просто одного из биологических видов. Это отрицает уникальность человеческой души, данную нам Творцом», — заключил Иванов.

В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января.

