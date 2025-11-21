АО «Транснефть – Приволга» ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика

155

20 ноября 2025 года в офисе АО «Транснефть – Приволга» в Самаре прошла церемония подписания акта приемки-передачи судов-бонопостановщиков, изготовленных на российском заводе. Эти суда получили имена в честь сотрудников «Транснефть – Приволга», погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции: «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев».

В мероприятии участвовали министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральный директор АО «Транснефть – Приволга» Дмитрий Бузлаев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Степанов, генеральный директор группы компаний «Р-Флот» Алексей Клепиков, а также родственники Артема Аверьянова и Юрия Макарцева.

«Транснефть — Приволга» является надёжным партнёром Самарской области. Совместно мы реализуем важные производственные, социальные и экологические проекты. Важно подчеркнуть, что суда-бонопостановщики, названные в честь погибших в СВО сотрудников предприятия, были официально введены в эксплуатацию в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы», - отметил Денис Гурков.

Дмитрий Бузлаев и Алексей Степанов приняли доклады капитанов судов и объявили о вводе бонопостановщиков в эксплуатацию. «Для нас особенно значимо присвоение судам имен работников, погибших в ходе выполнения воинского долга на СВО. Уверен, мы продолжим сохранять память и чтить подвиги наших героев», – подчеркнул Дмитрий Бузлаев.

Закладка судов прошла на судостроительном комплексе компании «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области 4 июня 2024 года, а их спуск состоялся 1 августа 2025 года. При строительстве использовались только отечественные материалы и оборудование. Каждое судно оснащено современными системами навигации и видеонаблюдения.

Суда-бонопостановщики предназначены для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с помощью установки боновых заграждений и создания нефтесборных ордеров. Кроме того, они способны транспортировать средства для ликвидации аварий, а также участвовать в поиске и спасении людей на воде.

Торжественная церемония завершилась награждением работников АО «Транснефть – Приволга», усилиями которых этот проект был реализован.

Фото: АО "Транснефть-Приволга"