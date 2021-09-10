Андрей Шамин: «Через год мы сможем достигнуть допандемийного уровня добычи нефти»

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Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия губернии начали возвращаться к прежним объемам производства. За счет чего им это удается? Какие результаты покажет отрасль по итогам года?

Как нефтяная промышленность отреагирует на тренд по увеличению потребления газа как моторного топлива? На эти и другие вопросы отвечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, пишет Обозрение.

— Кризис, вызванный сначала падением нефтяных цен, а затем пандемией коронавирусной инфекции, заметно отразился на итогах работы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий региона. Тем не менее в Самарской области ситуация оказалась лучше, чем в целом по России. С чем это может быть связано?

— Безусловно, в 2020 году в связи с вводимыми ограничениями, ситуацией на внутреннем и международном рынках промышленность региона понесла определенные потери, но мы можем сказать, что они оказались ниже прогнозируемых.

Действительно, в Самарской области ситуация оказалась лучше, чем в целом в России. Если в стране падение по объему добычи нефти составило по итогам 2020 года 8,5%, то в Самарской области оно оказалось равно 3,8%.

Отмечу, что снижение объема добычи нефти обусловлено падением спроса на нефть и исполнением соглашения между странами-экспортерами нефти ОПЕК+. Решения о сокращении объемов добычи нефти принимались руководством нефтяных компаний исходя в том числе из себестоимости добычи.

Кстати, себестоимость добычи нефти на новых месторождениях Западной Сибири на начальных этапах выше, чем на уже разработанных месторождениях Самарской области. Кроме того, учитываются иные производственные факторы: доступность пунктов сдачи нефти в трубопровод, логистика.

В связи с этим мы видим, что с учетом развитой инфраструктуры нашего региона вертикально-интегрированными компаниями приняты решения о меньшем сокращении объемов добычи нефти на территории губернии.

— Когда объемы добычи нефти региональными предприятиями могут вернуться к прежнему уровню?

— По имеющейся информации, в настоящее время страны ОПЕК+ договорились о равномерном увеличении объемов нефтедобычи. Если решения не будут пересмотрены, Россия в мае 2022 года вернется на уровень, предшествовавший пандемии, а в сентябре может достигнуть допандемийного уровня.

Сейчас наблюдается стабильный рост цен на нефть. Сегодня цена нефти марки Brent составляет более $73 за баррель, что выше средних значений 2020 года на $30.

Эта цена позволила значительно увеличить объем отгруженной продукции в стоимостном выражении, который составил за период январь-июнь 2021 года 199,5 млрд рублей (187,4% к аналогичному периоду прошлого года). Министерство промышленности и торговли Самарской области надеется, что такой тренд сохранится до конца текущего года.

— А какую динамику могут продемонстрировать объемы переработки региональных НПЗ за этот год?

— Мы наблюдаем рост объема переработки нефти, который за период январь-июнь 2021 года достиг 9,3 млн тонн (117,3% к аналогичному периоду прошлого года). За январь-июнь 2021 года индекс промышленного производства в стоимостном выражении составил 119,1%, объем отгруженной продукции достиг 32,7 млрд рублей.

Увеличение объемов переработки в первом полугодии 2021 года обусловлено восстановлением спроса на моторное топливо по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. По итогам 2021 года планируем выйти на допандемийный уровень объема переработки нефти.

— Глубина переработки нефти на фоне масштабной модернизации производств НПЗ растет?

— Да. В течение семи последних лет мы наблюдаем ежегодное увеличение этого показателя. Например, в 2015 глубина переработки в АО «Сызранский НПЗ» составляла 67,5%. А в 2020 году она уже превысила 79%.

Безусловно, этому способствует проведение крупномасштабной модернизации на НПЗ региона, где реализуется ряд проектов, направленных на увеличение глубины переработки нефти. Идущая сейчас модернизация должна завершиться в 2023 году.

Россия в мае 2022 года вернется на уровень, предшествовавший пандемии, а в сентябре может достигнуть допандемийного уровня.

— Положительная динамика, демонстрируемая нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими предприятиями, отражается на казне?

— Однозначно. Что касается налогов, здесь действительно наблюдается рост. По состоянию на 1 июня 2021 года объем налоговых поступлений от нефтедобывающей отрасли Самарской области в консолидированный бюджет РФ составил 110,8 млрд рублей, или 139,2% к аналогичному периоду 2020 года (79,6 млрд), от нефтепереработки — 37,2 млрд рублей, или 111% к аналогичному периоду 2020 года (33,5 млрд рублей).

— Как со своей стороны правительство поддерживает нефтяную отрасль региона?

— В первую очередь государственная поддержка оказывается посредством предоставления льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество в соответствии с действующим региональным законодательством. Предприятия активно пользуются данными мерами поддержки.

Нефинансовые меры представлены содействием со стороны областного правительства в производственной деятельности, решении земельных вопросов, продвижении законодательных инициатив и установлении кооперационных связей с другими компаниями.

Фото: «Самарское Обозрение»

Между правительством Самарской области и вертикально-интегрированными компаниями (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть» и другими) ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве. Они безвозмездно направляют финансовые средства на содействие социально-экономическому развитию муниципальных образований.

В приоритете находятся все социальные сферы, в том числе ремонт и оснащение детских садов и школ, благоустройство территорий муниципальных районов, поддержка учреждений культуры, развитие детского и массового спорта. В период с 2016-го по 2020 год на эти цели нефтяные компании направили свыше 3,7 млрд рублей, в том числе в 2020 году — 625,8 млн рублей.

— А региональные производства нефтяники помогают развивать? Насколько активно нефтедобывающие компании и НПЗ прибегают к услугам местных подрядчиков?

— Довольно активно. Если говорить о нефтедобывающей промышленности, то ее представители помогают развивать компании по оказанию нефтесервисных услуг. Нефтеперерабатывающие предприятия и организации по транспортировке нефти привлекают организации для проведения различных строительно-монтажных работ.

Министерство промышленности и торговли Самарской области со своей стороны систематически помогает устанавливать контакты между нефтяными компаниями и предприятиями губернии.

В приоритете находятся все социальные сферы, в том числе ремонт и оснащение детских садов и школ, благоустройство территорий муниципальных районов, поддержка учреждений культуры, развитие детского и массового спорта.

Так, в 2021 году было проведено рабочее совещание с участием губернатора Дмитрия Азарова по развитию взаимовыгодного сотрудничества между АО «Транснефть — Приволга» и 11 организациями региона, оказывающими услуги по выполнению строительно-монтажных, ремонтных и других работ на промышленных предприятиях.

— Правительство РФ не так давно поставило задачу стимулировать развитие рынка природного газа как моторного топлива. В связи с этим насколько критичным может оказаться падение объемов потребления нефтепродуктов?

— На сегодняшний день сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. Но заметно, что объемы потребления компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива ежегодно увеличиваются.

В рамках реализации государственной программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области» на 2014-2024 годы» с 2013 года объем реализации КПГ по отношению к 2020 году вырос более чем в семь раз и составил 24,8 млн куб. м. К 2024 году планируется достигнуть отметки в 69,4 млн куб. м. На текущий момент поводов для недостижения данного показателя нет.

Текст Ксения Частова

Фото: nk.samgd.ru