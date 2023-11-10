Аналитики назвали самых дефицитных специалистов октября в Самарской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в Самарской области и назвали самых дефицитных специалистов по итогам октября.
По итогам октября даже одного резюме на вакансию не приходится среди дворников, токарей/фрезеровщиков/шлифовщиков: эти специалисты оказались наиболее дефицитными.
Также в топ-10 вошли маляры/штукатуры, автомойщики (1,1 резюме на вакансию), повара/пекари/кондитеры, врачи, администраторы магазина (1,2 резюме на вакансию), автослесари/автомеханики (1,3), разнорабочие (1,4) продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,6 резюме на вакансию).
Топ-10 самых дефицитных специалистов, октябрь 2023
|
Дворник
|
0,8
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
0,9
|
Маляр, штукатур
|
1,1
|
Автомойщик
|
1,1
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1,2
|
Врач
|
1,2
|
Администратор магазина, администратор торгового зала
|
1,2
|
Автослесарь, автомеханик
|
1,3
|
Разнорабочий
|
1,4
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1,6
«Такая ситуация сохраняется не первый месяц: дефицит «синих воротничков» в частности и соискателей на рынке труда в целом сейчас достаточно жесткий. Так, в среднем по всем профобластям на одну вакансию в Самарской области в октябре приходится 3,5 резюме. Здоровым уровнем конкуренции считается от 4 до 8 резюме на вакансию, все, что ниже 4 пунктов — дефицит кадров. Нанимать персонал стало сложнее, и не только из-за роста спроса на людей у бизнеса, но и по причине невысокой активности соискателей. Это заметно не только по динамике резюме, но и по данным Яндекс Wordstat: расчёты Риалвеб, проведенные по заказу hh.ru, показали: спрос на поиск работы в Интернете по итогам 3-го квартала 2023 года оказался на 25% ниже, чем два года назад», — пояснила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.