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Аналитики назвали самых дефицитных специалистов октября в Самарской области

10 ноября 2023 09:42
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Аналитики назвали самых дефицитных специалистов октября в Самарской области

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили ситуацию на рынке труда в Самарской области и назвали самых дефицитных специалистов по итогам октября.

По итогам октября даже одного резюме на вакансию не приходится среди дворников, токарей/фрезеровщиков/шлифовщиков: эти специалисты оказались наиболее дефицитными.

Также в топ-10 вошли маляры/штукатуры, автомойщики (1,1 резюме на вакансию), повара/пекари/кондитеры, врачи, администраторы магазина (1,2 резюме на вакансию), автослесари/автомеханики (1,3), разнорабочие (1,4) продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,6 резюме на вакансию).

Топ-10 самых дефицитных специалистов, октябрь 2023

Дворник

0,8

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

0,9

Маляр, штукатур

1,1

Автомойщик

1,1

Повар, пекарь, кондитер

1,2

Врач

1,2

Администратор магазина, администратор торгового зала

1,2

Автослесарь, автомеханик

1,3

Разнорабочий

1,4

Продавец-консультант, продавец-кассир

1,6

 

«Такая ситуация сохраняется не первый месяц: дефицит «синих воротничков» в частности и соискателей на рынке труда в целом сейчас достаточно жесткий. Так, в среднем по всем профобластям на одну вакансию в Самарской области в октябре приходится 3,5 резюме. Здоровым уровнем конкуренции считается от 4 до 8 резюме на вакансию, все, что ниже 4 пунктов — дефицит кадров. Нанимать персонал стало сложнее, и не только из-за роста спроса на людей у бизнеса, но и по причине невысокой активности соискателей. Это заметно не только по динамике резюме, но и по данным Яндекс Wordstat: расчёты Риалвеб, проведенные по заказу hh.ru, показали: спрос на поиск работы в Интернете по итогам 3-го квартала 2023 года оказался на 25% ниже, чем два года назад», — пояснила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

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