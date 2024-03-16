Аналитик отметил влияние выборов президента РФ на курс рубля

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на избирательные участки пришли 411 968 жителей (44,29%).
16 марта к 15:00 явка на выборах Президента России в Самарской области составила 50,51%
В декабре прошлого года актриса вернулась на сцену после долгого перерыва, приняв участие в спектакле «Новогодний кабачок».
Народная артистка РФ Наталья Селезнева госпитализирована с двусторонним воспалением легких
Мероприятие прошло в «Штабе общественной поддержки Самарской области».
В Самаре полицейские провели краш-курс для школьников
Тёплая, почти семейная атмосфера царит на многих избирательных участках. Голосовать приходят с детьми, спортивными командами, творческими коллективами.
Экскурсии, репетиции и блины: в самарском регионе продолжается голосование на выборах президента страны
В собрании Самарского художественного музея находятся четыре произведения Поленова, относящиеся ко времени его работы над серией «Из жизни Христа».
В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Человек света. К 180-летию В.Д. Поленова»
15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадали 7 человек.
О дорожной обстановке в регионе за прошедшие сутки
В Самаре ночью -8, -10°С, днем +1, +3°С.
17 марта в Самарской области без осадков, до +4°С
Эксперты рассказали, какой хлеб полезнее для бутербродов
Эксперты рассказали, какой хлеб полезнее для бутербродов
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
0.23
EUR 99.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль трансформационных игр "БезЗАморочек" пройдет в Самаре
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Аналитик отметил влияние выборов президента РФ на курс рубля

16 марта 2024 13:46
214
Аналитик отметил влияние выборов президента РФ на курс рубля

Курс рубля на следующей неделе определится двумя главными событиями — выборами президента России и заседанием Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке. Об этом 16 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству «Прайм».

По данным Антонова, выборы президента уже оказали влияние на курс, потому что рынок успел учесть этот фактор до начала самого голосования. Аналитик считает, что политическая стабильность дополнительно оказывает поддержку рублю. Заседание ЦБ РФ пройдет 22 марта. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 16%, потому что годовая инфляция пока практически не изменилась, и для ее снижения нужно продолжать поддерживать жесткие условия. Антонов считает, что влияние на курс рубля окажет не столько само заседание, сколько выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после него, где она может сделать какие-либо важные заявления.

Исходя из предыдущего заседания ЦБ 16 февраля, Антонов видит, что регулятор хочет закрепить инфляцию около 4% на длительное время, а поэтому будет плавно и постепенно снижать ставку.

При этом аналитик отметил, что нефть марки Brent продолжает дорожать, превысив отметку $84 за баррель и стремясь к $87,5. Растущая цена на нефть работает на укрепление рубля.

Что касается курсов иностранных валют, Антонов прогнозирует такие диапазоны для ближайшего времени: для доллара 90–93,30 рубля, евро 99,1–101,8 рубля, юаня 12,5–12,9 рубля, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом»
16 марта 2024  10:36
В Самаре стартовал первый международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом»
283
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки бпла на промышленные предприятия региона
16 марта 2024  10:07
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаки бпла на промышленные предприятия региона
5696
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта 2024  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
677
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
15 марта 2024  13:53
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
688
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
648
Весь список