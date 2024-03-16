Аналитик отметил влияние выборов президента РФ на курс рубля

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Курс рубля на следующей неделе определится двумя главными событиями — выборами президента России и заседанием Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке. Об этом 16 марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал агентству «Прайм».

По данным Антонова, выборы президента уже оказали влияние на курс, потому что рынок успел учесть этот фактор до начала самого голосования. Аналитик считает, что политическая стабильность дополнительно оказывает поддержку рублю. Заседание ЦБ РФ пройдет 22 марта. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 16%, потому что годовая инфляция пока практически не изменилась, и для ее снижения нужно продолжать поддерживать жесткие условия. Антонов считает, что влияние на курс рубля окажет не столько само заседание, сколько выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после него, где она может сделать какие-либо важные заявления.

Исходя из предыдущего заседания ЦБ 16 февраля, Антонов видит, что регулятор хочет закрепить инфляцию около 4% на длительное время, а поэтому будет плавно и постепенно снижать ставку.

При этом аналитик отметил, что нефть марки Brent продолжает дорожать, превысив отметку $84 за баррель и стремясь к $87,5. Растущая цена на нефть работает на укрепление рубля.

Что касается курсов иностранных валют, Антонов прогнозирует такие диапазоны для ближайшего времени: для доллара 90–93,30 рубля, евро 99,1–101,8 рубля, юаня 12,5–12,9 рубля, пишут "Известия".