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Американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России

29 марта 2023 09:23
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американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России.

Один из крупнейших в мире поставщиков сельскохозяйственной продукции, американский трейдер Cargill прекратит экспорт зерна из России. Об этом сообщает РБК.

Российская дочерняя компании корпорации перестанет экспортировать зерно в следующем сельскохозяйственном году (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го). О своем решении она уведомила замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

В Сargill пообещали, что запланированные в текущем сезоне отгрузки будут выполнены в полном объеме. Также было заявлено о намерениях пересмотреть портфель активов, связанных с экспортом зерна.

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что получили уведомление от компании.

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