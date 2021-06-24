Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе

89

В среду, 23 июня, состоялось очередное заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.

На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками, в том числе одной организации-банкрота.

По информации директоров МУП «Обшаровский Водоканал» и МУП «Вода-16», в настоящее время задолженность по зарплате погашена полностью. Администрации м.р. Приволжский совместно с региональным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и департаментом ценового и тарифного регулирования поручено провести анализ формирования тарифов на оказываемые МУПами услуги и выработать рекомендации по оптимизации их деятельности.

Генеральный директор ООО «НефтеГазСервис» (строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения) проинформировала комиссию о полном погашении задолженности по заработной плате в размере 5,83 млн рублей.

Как доложил представитель ООО «НефтеГазСтрой Комплект» (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий) долги перед сотрудниками (порядка 7,9 млн рублей) планируется погашать за счет получения средств за выполненные работы по контрактам.

Строительная компания ООО «Энергострой» г.о. Новокуйбышевск находится в процедуре конкурсного производства, задолженность по заработной плате составляет 0,73 млн рублей перед 10 работниками. Проведена оценка имущества должника, начать торги планируется в июле 2021 года. Погашение задолженности по заработной плате прогнозируется за счет денежных средств, вырученных от реализации имущества. Конкурсному управляющему рекомендовано обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об изменении очередности удовлетворения требований кредиторов в процедуре банкротства ООО «Энергострой» в пользу первоочередности выплаты заработной платы.

Ситуация с погашением задолженности по заработной плате в рассмотренных организациях будет находиться на контроле комиссии.