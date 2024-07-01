Акции кондитерской фабрики Порошенко Roshen передали в доход России

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Акции кондитерской фабрики Roshen, которая ранее принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, были переданы в доход России в результате судебного решения. Об этом сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 1 июля.

«В доход переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», — рассказал он.

Ранее, 19 февраля, Октябрьский районный суд Липецка обратил в доход РФ акции и доли Порошенко в фабрике Roshen. Суд удовлетворил исковые требования заместителя генпрокурора РФ о запрете на территории России деятельности Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности, пишут "Известия".