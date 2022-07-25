Активность соискателей Самарской области растет вопреки сезону огородов и отпусков

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Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменилась активность соискателей в Самарской области.

По данным за июнь 2022 года, количество активных резюме в Самарской области выросло на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и практически не изменилось по сравнению с маем 2022 года (-0,4%).

«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода – в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но непростая ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «ИТ, интернет» (+42,1% к прошлому году), «Административный персонал» (+25,8%), «Продажи» (+19%), «Маркетинг, реклама, PR» (+18,9%), «Строительство, недвижимость» (+18,4%).

Напомним, ранее опрос, проведенный Службой исследований hh.ru, показал, что 24% жителей Самарской области этим летом намерены уделять больше времени огороду и планируют вырастить больше овощей.