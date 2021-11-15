94% жителей Самарской области продолжали работать в нерабочие дни

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, сколько жителей России и конкретно Самарской области продолжали трудится в период, объявленный нерабочим.

Опрос на сайте hh.ru показал, что лишь каждый десятый (9%) россиянин воздержался от работы в нерабочий период с конца октября по начало ноября 2021, подавляющее большинство (91%) респондентов работали в эти дни. При этом доля не работавших среди респондентов, занимающихся собственным бизнесом или на фрилансе/в режиме самозанятости, выше, чем у трудящихся по найму, – 14%.

В Самарской области на работу в период локдауна вышли 94% работников, принявших участие в опросе. В разрезе профобластей в первую неделю ноября работали от 92% до 97% занятых в транспорте, логистике, банках, маркетинге, ИТ, бухгалтерии, медицине и фармацевтике, а также рабочие, строители и высший менеджмент компаний.

Среди тех жителей Самарской области кто работал в нерабочие дни, 92% вышли на работу по инициативе работодателя, 8% - по своей собственной (по России в целом – 87% и 13% соответственно). Наибольшая доля работавших по своей инициативе среди представителей науки и образования, а также сфер искусства, развлечений, масс-медиа – каждый пятый работник.

72% жителей Самарской области – вышли на работу, потому что не хотели терять в доходах, каждый четвертый не увидел для себя рисков, потому что вакцинировался, каждый десятый не хотел проводить это время дома. Также среди популярных причин жители области называли большой объём незаконченной работы.

53% жителей Самарской области не получили никаких объяснений от работодателей по поводу распоряжения выйти на работу в период локдауна, в 11% компаний объяснили, что нерабочий период негативно отразится на операционных показателях компании. 4% заставили выйти под угрозой сокращения зарплаты.