93% компаний сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей

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На ИТ-рынке наблюдается значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей: по данным hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, подавляющее большинство компаний сталкиваются с дефицитом навыков у кандидатов на ИТ-вакансии.



По данным hh.ru, на одну вакансию в сфере информационных технологий в Самарской области приходится 16,2 активных резюме – желающих попасть на позиции ИТ-специалистов более чем достаточно. Однако даже обилие кандидатов на рынке не упрощает задачу работодателям: закрывать ИТ-вакансии по-прежнему крайне сложно.

«Рынок труда - один из самых неэффективных рынков, в том числе из-за непрозрачности информации о реальных навыках кандидатов и большого распространения стереотипов. В сфере ИТ общая неэффективность рынка усугубляется тем, что в этой отрасли хочет работать огромное количество людей, чьи навыки часто не соответствуют ожиданиям работодателей. 93% работодателей, согласно данным нашего опроса, в большей или в меньшей степени недовольны компетенциями соискателей и ощущают нехватку навыков», - рассказал Дмитрий Сергиенков, генеральный директор hh.ru.

Повысить эффективность взаимодействия работодателей и соискателей призвана Национальная система подтверждения ИТ-компетенций, оператором которой выбрана компания hh.ru. Платформа для добровольного подтверждения ИТ-навыков с бесплатным тестированием в первую очередь рассчитана на разработчиков и других ИТ-специалистов, однако пройти оценку смогут все желающие. Все, кто успешно прошел тестирование, получают соответствующий значок в резюме на hh.ru. С 31 мая также появилась возможность получить сертификат Минцифры на Госуслугах об успешном подтверждении навыка.

Как отметил во время дискуссии Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, задача проекта - увеличить долю успешных собеседований при поиске ИТ-специалистов. Министр выразил уверенность, что система подтверждения ИТ-компетенций будет пользоваться спросом, так как соискателям будет проще строить диалог с работодателями. Кроме того, она покажет, на чем необходимо делать акценты в системе подготовки кадров.

По данным исследования hh.ru, наличие подтвержденных навыков в резюме уже сейчас - важный критерий выбора кандидатов для трех из десяти работодателей.

Современные требования к профессионалам стремительно меняются, и традиционные методы оценки знаний должны отвечать вызовам настоящего времени. Внедрение матрицы компетенций позволяет не только фиксировать уровень навыков, но и прогнозировать траекторию развития специалиста. Кстати, по данным опросов, 57% участников тестирования на hh.ru делают это для самопроверки – чтобы понять, соответствуют ли их навыки запросам рынка.



Важно, что Национальная система подтверждения ИТ-компетенций поддерживает гибкую архитектуру: в нее можно быстро добавлять новые направления и навыки, обновлять содержимое без долгих циклов производства, а результаты становятся доступны сразу после тестирования.



«Работодатели имеют разные требования к одним и тем же навыкам, поскольку мы нанимаем сотрудников под конкретные задачи, которые отличаются от компании к компании. В VK мы допускаем гибкость сочетания навыков в профиле должности. Поэтому для платформы компетенций важно, чтобы работодатели смогли договориться о едином понимании глубины и перечня компетенций. В таком случае система оценки будет единой, а компании получат возможность под каждую задачу собирать гибкий профиль компетенций», — отметила Ася Кучай, вице-президент по персоналу и образовательным проектам, VK.



Контент и требования к тестам для подтверждения ИТ-навыков на hh.ru разрабатывает экспертный совет, в который входят российские BigTech-компании.