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8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость

24 ноября 2021 13:37
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8,1% вакансий в Самаре в ноябре предлагают сотрудникам удалённую занятость

Столичный бизнес ищет дистанционных сотрудников в регионах. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проследил динамику числа вакансий на удаленке с начала пандемии в Самаре.

До того, как в нашу жизнь вторгся коронавирус, число вакансий с дистанционной занятостью составляло 1—2% от общего числа вакансий в России. После объявления первого локдауна, когда бизнес понял, что нужно выживать в новой реальности, число вакансий на удаленке выросло: в Москве до 5,1%, в Казани — до 7,3%, в Краснодаре — до 7,1%, в Екатеринбурге — до 6,4% (май 2020 года).

Далее число вакансий корректировалось в большую либо меньшую сторону под влиянием сезонных процессов на рынке труда и коронавирусных ограничений. Однако данные процессы не наблюдаются в столице: с августа 2020 года количество удаленных вакансий в Москве — самое низкое среди городов-миллионников и держится на уровне 1,5%. Работодатели столицы переключились на подбор удаленных сотрудников в регионах.

В Самаре в ноябре 2021 доля вакансий на удалёнке равняется 8,1% от общего количества вакансий, по данным аналитиков SuperJob. В октябре 2021 этот показатель в городе был равен 6,4%, что на 2,3% меньше, чем год назад − 8,7%, максимальное значение за всё время с начала эпидемии COVID-19 в стране. В Самаре в начальном периоде пандемии, в мае прошлого года, количество вакансий для удалёнщиков было равно 4,7%.

В октябре 2021 года до объявления нерабочих дней число вакансий на удаленке в большинстве городов-миллионников было сравнимо с цифрами прошлом года. В ноябре их стало больше. В лидерах — Воронеж (10,6%), Волгоград (9,6%) и Пермь (8,5%). И это при том, что общее число вакансий после отмены локдауна также возросло.

Большую часть вакансий на удаленке сегодня составляют вакансии в call-центрах, IT-сфере, продажах, технической поддержке и EdTech. Основные работодатели — крупные столичные банки, маркетплейсы, сервисы доставок, call-центры, онлайн-школы, IT-компании.

С принятием закона об электронном документообороте в трудовых отношениях SuperJob прогнозирует дальнейшее увеличение вакансий с дистанционным типом работы в регионах.

 

Теги: Опрос

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