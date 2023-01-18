7 из 10 компаний Самары индексировали зарплаты в течение последнего года

50

Большинство компаний Самары повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 37% компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6—12 месяцев назад.



На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй горожанин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (28%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 6%.