7 из 10 компаний Самары индексировали зарплаты в течение последнего года

Большинство компаний Самары повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из города.
Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 37% компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6—12 месяцев назад.
На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй горожанин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (28%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 6%.
Средний размер повышения зарплаты по стране в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% — это на 4% больше, чем в июле прошлого года.
По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей:
в IT — на 15%;
в строительстве — на 12,5%;
в промышленности — на 11,6%;
в HR-сфере — на 10,9%;
в логистике — на 10,2%;
в банковской отрасли — на 9,9%;
в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.
Время проведения: 9—13 января 2023 года