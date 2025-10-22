23 октября в технопарке «Жигулёвская долина» пройдёт День инноватора

145

23 октября 2025 года в технопарке «Жигулёвская долина» пройдёт День инноватора. Мероприятие поможет технологическим предпринимателям узнать о мерах государственной и региональной поддержки для развития инновационных проектов.

Развитие технологического бизнеса является одним из приоритетов для региона. Самарская область входит в ТОП-10 субъектов России по научно-технологическому развитию. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Эксперты расскажут о поддержке, которую оказывают федеральные и региональные институты, включая Фонд содействия инновациям, «Сколково», Агентство по технологическому развитию и другие. Участники узнают о грантовых программах, инжиниринговых сервисах, преимуществах статуса резидента технопарка и специальных мерах для малых технологических компаний.

На мастер-классах и индивидуальных консультациях предприниматели получат практические рекомендации по подготовке заявок на гранты и другие формы поддержки.

«Государство предоставляет широчайший спектр поддержки для предпринимателей. И ими реально можно воспользоваться. День инноватора для нас – уникальная возможность получить консультации экспертов от различных институтов поддержки», – отметил участник Дня инноватора в прошлом году Алексей Севостьянов, руководитель проектов ООО «Автотрансформатор».

Мероприятие проводится с 2022 года. Организаторами выступают Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк «Жигулёвская долина». Участие бесплатное, требуется регистрация.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.