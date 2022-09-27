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2 из 3 россиян поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

27 сентября 2022 11:05
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2 из 3 россиян поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

Инициативу о проведении кредитной амнистии для мобилизованных поддерживают 67% россиян. Больше всего сторонников такой меры среди тех, кто пользовался кредитами в последние полгода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести в России кредитную амнистию для мобилизованных. По его мнению, это должна быть именно полноценная кредитная амнистия, а не кредитные каникулы, проанонсированные ранее Центробанком. Большинство россиян одобряет это предложение: 67% убеждены, что это было бы справедливой мерой компенсации за риск, которому подвергаются участники боевых действий. Лишь 1 из 10 опрошенных (10%) выступает против этой законодательной инициативы. Свою позицию они аргументируют тем, что мобилизованные будут получать зарплату, а значит, смогут обслуживать свои долги.

Сторонников кредитной амнистии для мобилизованных больше среди мужчин, чем среди женщин (70% против 63% соответственно). Среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. эту меру одобряют 3 из 4 (75%). Мнение о необходимости списать все долги тем, кто отправляется участвовать в СВО, более популярно среди респондентов, пользовавшихся кредитами в последние полгода: 78% против 60% среди тех, кто не брал займы.
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 362
  • Время проведения: 23—26 сентября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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