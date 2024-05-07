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Только 45% самарцев работают по специальности, полученной в вузе

7 мая 2024 10:47
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Только 45% самарцев работают по специальности, полученной в вузе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

45% самарцев работают по специальности, полученной в вузе. Еще 20% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности.

Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 54 и 25% соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.

Время проведения: 8 апреля — 1 мая 2024 года

Теги: Опрос

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