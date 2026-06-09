17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России

На официальном сайте Всероссийской премии «Молодой промышленник года» началось открытое голосование за претендентов на специальную номинацию «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования».

От Самарской области в отборе принимают участие прошли 17 финалистов V юбилейного сезона премии — молодые руководители и специалисты, реализующие проекты с применением передовых технологий и создающие эффективные цепочки добавленной стоимости. Итоги отборочного тура были подведены 19 мая на встрече Клуба молодых промышленников и Минпромторга России.

Голосование продлится до 21 июня 2026 года и доступно для всех посетителей портала премии. Врио министра министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков призвал жителей региона активнее голосовать за своих земляков.

«Поддержка молодых специалистов остаётся приоритетной задачей, поставленной нам губернаторам Вячеславом Федорищевым. Призываю жителей Самарской области отдать свой голос за одного из наших молодых предпринимателей, которые создают рабочие места, внедряют современные технологии и вносят значительный вклад в экономику региона», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Как проголосовать:

1. Перейдите на сайт mprom.site в раздел «Народное голосование».

2. В списке регионов выберите «Самарская область».

3.Нажмите «Голосовать» напротив фамилии выбранного финалиста и дождитесь подтверждения о принятии голоса.

Голосование проходит один раз с одного IP‑адреса в каждом регионе. Победители народной номинации будут объявлены в июле на церемонии награждения в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.