12 новокуйбышевских семей получили сертификаты на новое жилье

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12 молодых семей из Новокуйбышевска в скором времени отметят новоселье. Им выдали сертификаты на получение нового жилья. Об этом сообщает городская администрация.

Сертификаты горожанам вручили в торжественной обстановке. Ключи от долгожданной квартиры новокуйбышевцы получат благодаря программе "Молодой семье - доступное жилье". Она действует на территории города уже 18 лет. За это время материальную поддержку оказали 925 молодым семьям, пишет Сова.



В городской администрации уточнили:

- В феврале социальную выплату получили 17 супружеских пар. А всего в этом году 32 семьи получат существенную поддержку от города, области и федеральных властей.

Фото: администрация Новокуйбышевска