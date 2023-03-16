Жители Поволжья назвали загрязнение воды и мусор главными экологическими проблемами региона

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Загрязнение воды, увеличение объемов мусора в промышленных масштабах и загрязнение воздуха вошли в топ-3 экологических проблем, волнующих большинство жителей Приволжского федерального округа. Эко-проблемы беспокоят прежде всего женщин, тогда как среди мужчин больше тех, кто их полностью игнорирует. Подробнее о заботе об экологии в реалиях 2023 года — в итогах совместного опроса, проведенного российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и резидентом технопарка «Сколково» экологическим сервисом «Сохрани лес».

19% жителей Поволжья рассказали, что забота об окружающей среде свойственна их компании и является неотъемлемой частью рабочих процессов и корпоративных коммуникаций. Еще 15% отметили, что их работодатель уделяет внимание экологии, но это не ключевое направление внутренней или внешней политики компании.

17% признали, что подобная активность у них на работе бывает, но крайне редко. 43% жителей ПФО рассказали, что у них на работе никогда не было проектов или мероприятий, связанных с заботой об окружающей среде. При этом 66% опрошенных позитивно отнеслись бы к подобным инициативам работодателя – ведь для большинства эко-проблемы имеют большое значение.

Так, об эко-проблемах часто или ежедневно задумываются почти две трети респондентов (60%) из Приволжского федерального округа. В основном это женщины. Они куда реже мужчин признавались в том, что “редко или никогда не” задумывается об экологических проблемах (5% из числа опрошенных женщин против 14% респондентов-мужчин) и заметно чаще указывали, что думают об этом “часто или ежедневно” (73% из числа опрошенных женщин против 57% мужчин).

Большинство участников опроса считают, что самые острые экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители Поволжья, — это загрязнение воды (75%), увеличение объема мусора в промышленных масштабах (69%) и загрязнение воздуха (50%). Значительная доля респондентов (49%) обеспокоены вырубкой лесов и зеленых насаждений.

Треть участников опроса (32%) обеспокоены угрозой исчезновения редких видов животных, браконьерством и прочими проблемами животного мира. Причем по этому варианту ответа наблюдался самый большой гендерный разрыв. В то время как прочие эко-проблемы волнуют и мужчин, и женщин примерно одинаково (женщин чуть больше), проблемы животного мира волнуют женщин заметно чаще, чем мужчин (36% против 24%).

Примечательно, что каждая возрастная категория респондентов акцентировала внимание на разных проблемах. Самые юные респонденты — в возрасте от 18 до 24 лет — больше других обеспокоены проблемой загрязнения воздуха.

«Усилия по снижению углеродного следа возглавляют мировую ESG-повестку, — отмечает основатель эко-сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов. — Степень изученности проблемы и наличие очевидных инструментов для ее решения выводят декарбонизацию в лидеры новостных заголовков. Молодежь, будучи главным потребителем контента, находится в резонансе с ключевыми трендами, что может являться определяющим фактором при выборе актуальных проблем».

Респондентов в возрасте от 25 до 34 лет тревожит угроза исчезновения редких видов животных и браконьерство. Увеличение объемов мусора беспокоит в основном опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Проблема загрязнения воды — участников опроса в возрасте от 45 до 54 лет.

Вырубка лесов беспокоит самых пожилых респондентов, в возрасте от 55 лет. Эта тенденция тоже поддается объяснению:

«ESG-повестку ошибочно считают чуждой для нашей страны риторикой. Экологическая политика Советского Союза опиралась на другие термины, но её суть мало отличалась от современных европейских инициатив. Граждане России, заставшие СССР, были вовлечены в климатическую дискуссию, но проблема освещалась более привычным языком — через заботу о природе, лесах и заповедниках. Выставки агитационных плакатов прошлого века, побуждающих к сохранению природного наследия, сегодня регулярно проводятся в крупных городах», — говорит Андрей Хорошилов.

По мнению значительной части жителей Поволжья, наибольший вклад в решение проблем окружающей среды можно было бы внести, занимаясь сортировкой мусора (66%), сдавая ненужную одежду на переработку или в секонд-хенды (58%), и сознательно ограничивая потребление (51%). Свыше трети жителей Поволжья (36%) приветствуют участие человека в высадке лесов. 7% назвали полезной эко-привычкой добровольные пожертвования экологическим организациям.

Абсолютное большинство респондентов убеждены, что заботу об окружающей среде должны проявлять прежде всего сами граждане (82%), а также государство (78%). Свыше половины возлагают ответственность за заботу о природе на бизнес (53%). Каждый пятый (22%) — на НКО, фонды и общественные объединения.