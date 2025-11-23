Завтра в губернии ожидается туман

90

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 24 ноября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.

МЧС России напоминает:

- будьте внимательны и осторожны на дорогах;

- избегайте внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль;

- соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com