Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна

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Купаться в Волге жителям Самары можно без опасений. Вода оказалась не токсичной. К такому выводу пришли специалисты «Приволжского УГМС».

Еще 26 июля они взяли пробы воды в Волге в районе набережной у Ладьи и Ульяновского спуска. Биотестирование проводилось по двум объектам: ветвистоусым рачкам (дафниям) и водорослям из рода «зеленых». Результаты таковы: убыль дафний и процентное отклонение от контроля у водорослей не превысили установленные критерии токсичности. То есть количество рачков сократилось менее чем на 50%, а водорослей – на 20%.

«Таким образом, опыты по биотестированию показали, что вода в черте города Самара, в районе набережной Ладья и Ульяновский спуск острой токсичностью не обладает. Анализ на хроническую токсичность продолжается», - сообщили представители «Приволжского УГМС.

Проверялась вода и на содержание легкоокисляемых органических веществ. По этим показателям превышений тоже не выявлено.

Ранее жители Самарской области сообщали в социальных сетях о том, что на Волге массово гибнет рыба. В чем причина? На этот вопрос ответил заместитель директора по науке, кандидат биологических наук Александр Файзулин. По его словам, причина – в недостатке кислорода из-за аномально теплой воды.

Уже в августе Волга начала остывать. Сейчас температура воды в реке у областного центра составляет 24 градуса.

Мониторинг воды на содержание различных веществ проводится регулярно, сообщает ГТРК Самара.

Фото: «Приволжское УГМС»