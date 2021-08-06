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В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба

6 августа 2021 13:18
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В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба

Обеспокоенные самарцы бьют тревогу. В Волге массово гибнет рыба. Причем на этот раз были замечены экземпляры, что занесены в красную книгу. Фотографии своих находок в реакцию ГТРК "Самара" прислали местные жители.

Стоит отметить, что несколько десятков лет назад в районе Средней Волги обитало много стерляди. Эту царскую рыбу ловили на удочки, так же как сейчас карасей и налимов. Однако из-за экологической обстановке особи стали пропадать. Сейчас в губернии стараются активно восстановить популяцию. Люди выращивают мальков и ежегодно запускают в воду. Сейчас стерлядь внесена в Красную книгу РФ.Ловить её на территории нашей страны запрещено. В случае случайной поимки её необходимо сразу же отпустить в родную стихию. В противном случае может грозить штраф и даже уголовная ответственность.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 года № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурса», штраф за поимку одной особи стерляди составляет 4 572 рубля, вне зависимости от размера пойманной особи.

А уже в воде, проплывающие рыбаки нашли огромного сазана  весом около 3 килограммов.

«Мы проезжали на лодке в районе моста через Сок. Увидели чайку. которая на чем-то сидит прямо на воде. На рыбалке всегда обращаем внимание на этих птиц, как правило где они, там и рыба. Когда подошли чуть ближе, оказалось, что чайка клевала огромного сазана. Интересно, почему так массово гибнет рыба. Может кислорода не хватает или в вода заражена. Если честно уже и рыбачить боязно», - рассказал историю житель Самары

Из-за массовой гибели рыбы реке Волга в границах Самарской области, воду проверили на токсичность. С результатами исследования можно ознакомиться здесь. Так же среди версий особи гибнут из-за недостатка кислорода.

Фото: Сергей Серебряков

Теги: В центре внимания Волга гибель рыбы осетровые

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