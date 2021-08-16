Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями

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Сегодня появились новые снимки Волги с метеоспутника. Вся река заполнена сине-зелеными водорослями (цианобактериями), в ярко-зеленых пятнах их слой 0,5-1 м.. Собственно, это даже не водоросли, а бактерии. Нарушения равновесия биосистемы реки (повышение температуры воды) приводит к их бурному росту. А у сине-зеленых водорослей есть уникальная способность задерживать азот в воде, тем самым резко снижая количество растворенного в ней кислорода. И получается, что и так вода чем теплее, тем меньше в ней растворено кислорода, так и сине-зеленые водоросли вытесняют его еще больше.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, с мая по август в этом году вода в реке прогревается каждый месяц на 2-3 градуса больше обычного. Рост сине-зеленых водорослей тоже зашкаливает – в некоторых фитопробах их от 90% до 98%. Берега покрыты липкой зеленой слизью, в которой угадываются тушки погибших рыб. Здесь тяжело выживать рыбам. Тут невозможно купаться человеку. Добро пожаловать на великую Волгу….