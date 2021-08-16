Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями

Я нашел ошибку
Главные новости:
После матча с "Рубином" автор гола Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы.
Иван Сергеев: Будем продолжать работать, чтобы дальше были только победы
В честь знаменательной даты в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось торжественное собрание.
Государственная инспекция по маломерным судам Самарской области отмечает 50-летний юбилей
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Первомайской временно ограничат движение транспорта
Каждый четверг в усадьбе Клодта проходят живые концерты самарских музыкантов.
Усадьба Клодта: авторское музыкальное шоу Дмитрия Буцыкова «Театр одной балалайки»
ООО «ВЭЛТ» развивает массовое производство по созданию пазлов.
В «Преображенке» запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира
Инженеры Schmid GmbH создали комплект деталей Elantrie, который превращает практически любую машину с ДВС в электромобиль.
Немецкая компания Schmid GmbH начала выпускать электрическую Лада Нива. Цена 1,7 млн рублей
Про них многие не знают, но штрафы получают регулярно.
Правила отдыха на природе в России, которые нельзя нарушать
Дирекция Школы приняла такое решение по просьбе студентов, не успевших зарегистрироваться в связи с летними активностями.
Срок регистрации на Школу студенческого актива «Кузница кадров - 2021» продлен до 1 сентября
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями

16 августа 2021 19:01
117
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями

Сегодня появились новые снимки Волги с метеоспутника. Вся река заполнена сине-зелеными водорослями (цианобактериями), в ярко-зеленых пятнах их слой 0,5-1 м.. Собственно, это даже не водоросли, а бактерии. Нарушения равновесия биосистемы реки (повышение температуры воды) приводит к их бурному росту. А у сине-зеленых водорослей есть уникальная способность задерживать азот в воде, тем самым резко снижая количество растворенного в ней кислорода. И получается, что и так вода чем теплее, тем меньше в ней растворено кислорода, так и сине-зеленые водоросли вытесняют его еще больше. 

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, с мая по август в этом году вода в реке прогревается каждый месяц на 2-3 градуса больше обычного. Рост сине-зеленых водорослей тоже зашкаливает – в некоторых фитопробах их от 90% до 98%. Берега покрыты липкой зеленой слизью, в которой угадываются тушки погибших рыб. Здесь тяжело выживать рыбам. Тут невозможно купаться человеку. Добро пожаловать на великую Волгу….

Теги: В центре внимания водоросли Волга Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021, 13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
Отмершие водоросли оседают на дно и уже вызывают гибель донных организмов. Экология
1225
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
06 августа 2021, 13:18
В Самарской области в Волге гибнет осетровая рыба
Обеспокоенные самарцы бьют тревогу. Экология
1258
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
05 августа 2021, 13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
Купаться в Волге жителям Самары можно без опасений. Экология
1123
В центре внимания
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
113
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
898
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1224
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1299
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1210
Весь список