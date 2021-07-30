В Самаре откроется второй Экоцентр 

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1 августа в 13.00 в Самаре состоится открытие второго городского Экоцентра. Его организатором выступает волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность».

Экоцентр находится по адресу 7-я просека, 90.

Здесь все желающие смогут сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и т.д.

Также будет работать шеринговая полочка, где самарцы смогут обмениваться книгами и вещами.

Кроме того, в Экоцентре можно будет приобрести экотовары.

Вырученные от сдачи вторсырья на переработку средства будут по традиции направляться на поддержку значимых социальных проектов региона.

В Экоцентре созданы все условия не только для сдачи вторсырья, но и для экопросвещения - здесь будут проходить лекции и мастер-классы.

Экоцентр будет работать с понедельника по субботу с 11. 00 до 20.00.