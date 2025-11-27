В Пестравском районе идет капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз

Я нашел ошибку
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
В Пестравском районе идет капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз

416
До весеннего паводка плотину «стабилизируют», а полностью работы завершат к 20 ноября 2026 года. Затем сооружение перейдет на баланс администрации района.

В Пестравском районе ведется капитальный ремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Протяженность: 120 метров.
Цель: поддерживает нужный уровень воды для 6000 жителей сел Пестравка и Высокое.
Проблема: сооружение бесхозяйное и находилось в неудовлетворительном состоянии.

Работы ведутся благодаря госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». До весеннего паводка плотину «стабилизируют», а полностью работы завершат к 20 ноября 2026 года. Затем сооружение перейдет на баланс администрации района.

В области ведется большая работа по водным объектам:

В 2025 году отремонтирована плотина пруда «Игонькин» в Сергиевском районе.
Расчищено более 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре.
Продолжается расчистка русла реки Сызранки по нацпроекту «Экологическое благополучие».

Фото:   пресс-служба минприроды СО

В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
27 ноября 2025, 14:47
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
235
Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы экологической повестки в России.
24 ноября 2025, 15:48
«Экосообщество»: в Самаре пройдёт крупнейшая встреча эколидеров России
Мероприятие объединит руководителей НКО, лидеров экопроектов и движений, представителей бизнеса и власти, чтобы обсудить ключевые вызовы и перспективы...
1412
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября 2025, 14:37
Завтра в губернии ожидается туман
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
1500

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
457
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
276
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1153
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1117
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
1084
