В Пестравском районе идет капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз

В Пестравском районе ведется капитальный ремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз, сообщает пресс-служба минприроды СО.



Протяженность: 120 метров.

Цель: поддерживает нужный уровень воды для 6000 жителей сел Пестравка и Высокое.

Проблема: сооружение бесхозяйное и находилось в неудовлетворительном состоянии.



Работы ведутся благодаря госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». До весеннего паводка плотину «стабилизируют», а полностью работы завершат к 20 ноября 2026 года. Затем сооружение перейдет на баланс администрации района.



В области ведется большая работа по водным объектам:



В 2025 году отремонтирована плотина пруда «Игонькин» в Сергиевском районе.

Расчищено более 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре.

Продолжается расчистка русла реки Сызранки по нацпроекту «Экологическое благополучие».



Фото: пресс-служба минприроды СО