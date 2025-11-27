В Пестравском районе идет капремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз

В Пестравском районе ведется капитальный ремонт переливной плотины на реке Большой Иргиз, сообщает пресс-служба минприроды СО.
Протяженность: 120 метров.
Цель: поддерживает нужный уровень воды для 6000 жителей сел Пестравка и Высокое.
Проблема: сооружение бесхозяйное и находилось в неудовлетворительном состоянии.
Работы ведутся благодаря госпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области». До весеннего паводка плотину «стабилизируют», а полностью работы завершат к 20 ноября 2026 года. Затем сооружение перейдет на баланс администрации района.
В области ведется большая работа по водным объектам:
В 2025 году отремонтирована плотина пруда «Игонькин» в Сергиевском районе.
Расчищено более 16 га озер Старицы Дубовый Ерик в Самаре.
Продолжается расчистка русла реки Сызранки по нацпроекту «Экологическое благополучие».
Фото: пресс-служба минприроды СО