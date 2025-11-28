️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора

Основное внимание — микрорайону Крутые Ключи, где проблема парковки автомобилей на контейнерных площадках стоит особенно остро. Напомним, что с октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

По поручению министра Артема Ефимова был проведен анализ контейнерных площадок района, которые заполняются менее чем за сутки. В ноябре здесь установили 67 новых баков, 40 из которых — в Крутых Ключах.

В связи с юридической неопределенностью по вопросу собственности контейнерных площадок в Крутых Ключах, их обслуживание осуществляется общими усилиями: муниципалитет закупил 30 мешков для заглубленных контейнеров, перевозчик произвел их замену и изготовил крепежные кронштейны.

Региональный оператор обращает внимание жителей на недопустимость складирования твердых коммунальных отходов на земле рядом с контейнерами. Зачастую это происходит в то время, когда сами заглубленные контейнеры заполнены лишь наполовину. Кроме того, муниципалитет продолжает работу по вывозу шин, а также древесных и строительных отходов, которые запрещено оставлять на контейнерных площадках.

Фото: минприроды СО