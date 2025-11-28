Я нашел ошибку
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
В ближайшие сутки ожидается резкое усиление вспышечной активности на Солнце
Это яркое, музыкальное и захватывающее представление, которое перенесет зрителей всех возрастов в удивительный мир, полный приключений, дружбы и веры в себя.
29 ноября в Самарском театре кукол премьера -  спектакле по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города»
А ее муж обвиняется в убийстве. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство и приостановлено.
В Новокуйбышевске местная жительнциа, обвиняемая в похищении женщины, ответит перед судом
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора

127
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Основное внимание — микрорайону Крутые Ключи, где проблема парковки автомобилей на контейнерных площадках стоит особенно остро. Напомним, что с октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

По поручению министра Артема Ефимова был проведен анализ контейнерных площадок района, которые заполняются менее чем за сутки. В ноябре здесь установили 67 новых баков, 40 из которых — в Крутых Ключах.

В связи с юридической неопределенностью по вопросу собственности контейнерных площадок в Крутых Ключах, их обслуживание осуществляется общими усилиями: муниципалитет закупил 30 мешков для заглубленных контейнеров, перевозчик произвел их замену и изготовил крепежные кронштейны.

Региональный оператор обращает внимание жителей на недопустимость складирования твердых коммунальных отходов на земле рядом с контейнерами. Зачастую это происходит в то время, когда сами заглубленные контейнеры заполнены лишь наполовину. Кроме того, муниципалитет продолжает работу по вывозу шин, а также древесных и строительных отходов, которые запрещено оставлять на контейнерных площадках.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

