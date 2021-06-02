Сотрудники Куйбышевской железной дороги приняли участие в уборке берега реки Волга

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В рамках Года экологии сотрудники Центра охраны окружающей среды Куйбышевской железной дороги организовали экологическую акцию по уборке мусора с берега реки Волга в районе Постникова оврага города Сызрань.

В результате акции железнодорожники собрали более 2,5 тонн мусора, очистили от поросли и облагородили около 5 тыс.кв. метров прибрежного участка.

Сотрудники Куйбышевской железной дороги регулярно принимают активное участие в благоустройстве и очистке берегов рек и водоемов, организуют экологические конкурсы и проводят эколого-просветительскую работу с детьми и подростками, занимаются озеленением территорий железнодорожных станций.