Самара примет Всероссийский форум «Экосообщество»

Главные новости:
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область – регион родной. В 1993 году семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца.
Герой России Дамир Юсупов встретился с самарскими студентами  
Церемония открытия и освящения памятника пройдет 4 декабря.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ готовят к открытию памятник святителю Луке Крымскому 
Ресурсоснабжающая компания хочет донести до каждого должника: оплата потреблённых услуг – это показатель порядочности и надёжности.
«РКС-Самара» направили абонентам, которые не платят за воду и канализацию, 27 700 требований об оплате
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Самара примет Всероссийский форум «Экосообщество»

20 ноября 2025 16:42
124
Одной из основных тем форума 2025 года станет вода.

29 и 30 ноября Самара примет Всероссийский форум «Экосообщество», который считается одним из крупнейших экологических событий России. Форум состоится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области (пр. Масленникова, 27) и будет организован по инициативе Союза эковолонтерских организаций, объединяющего 21 экологическую организацию и движение по всей стране.

Одной из основных тем форума 2025 года станет вода: участники обсудят проблемы загрязнения водоемов, методы очистки и защиты озер, рек, морей и океанов, просветительскую работу в сфере водных ресурсов. Также будут затронуты такие направления деятельности, как обращение с отходами – обычными и опасными, построение экосистемы, влияние животноводства на экологию. Кроме того, эксперты расскажут об управлении командами волонтеров.

В первый день форума запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, обмен успешными кейсами, деловые игры, а также экологический квиз и другие творческие программы. Заключительный день форума будет посвящен практике – пройдут мини-тренинги, воркшоп по экологическим направлениям работы, ярмарка проектов и тематические экскурсии. Все площадки в течение обоих дней будут работать с 10:00 до 20:00.

Желающим присоединиться к форуму необходимо подать заявку, предварительно пройдя регистрацию на сайте проекта: https://ecologforum.ru/. К участию приглашаются самарские лидеры экологических проектов, экоактивисты и профильные некоммерческие организации.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Будьте осторожны на дорогах.
20 ноября 2025, 15:46
21 ноября в регионе ожидается туман
Будьте осторожны на дорогах. Экология
137
Водителям и пешеходам следует соблюдать ПДД.
19 ноября 2025, 14:55
Ночью 20 ноября на юго-востоке губернии ожидается сильный дождь
Водителям и пешеходам следует соблюдать ПДД. Экология
714
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
17 ноября 2025, 18:26
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона. Общество
668

Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
88
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
199
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
201
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
210
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
773
