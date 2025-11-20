124

29 и 30 ноября Самара примет Всероссийский форум «Экосообщество», который считается одним из крупнейших экологических событий России. Форум состоится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области (пр. Масленникова, 27) и будет организован по инициативе Союза эковолонтерских организаций, объединяющего 21 экологическую организацию и движение по всей стране.



Одной из основных тем форума 2025 года станет вода: участники обсудят проблемы загрязнения водоемов, методы очистки и защиты озер, рек, морей и океанов, просветительскую работу в сфере водных ресурсов. Также будут затронуты такие направления деятельности, как обращение с отходами – обычными и опасными, построение экосистемы, влияние животноводства на экологию. Кроме того, эксперты расскажут об управлении командами волонтеров.



В первый день форума запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, обмен успешными кейсами, деловые игры, а также экологический квиз и другие творческие программы. Заключительный день форума будет посвящен практике – пройдут мини-тренинги, воркшоп по экологическим направлениям работы, ярмарка проектов и тематические экскурсии. Все площадки в течение обоих дней будут работать с 10:00 до 20:00.



Желающим присоединиться к форуму необходимо подать заявку, предварительно пройдя регистрацию на сайте проекта: https://ecologforum.ru/. К участию приглашаются самарские лидеры экологических проектов, экоактивисты и профильные некоммерческие организации.

Фото: пресс-служба администрации Самары