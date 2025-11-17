Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ

17 ноября 2025 18:15
99
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Синоптики предупредили, что с 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает пресс-служба минприроды СО.

Что такое НМУ 

Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Проще говоря, НМУ – это штиль и отсутствие осадков.

Какие меры 

Предприятия получают информацию о НМУ и должны уменьшить выбросы по программе производственного экологического контроля. Роспотребнадзор рекомендует не пользоваться личным транспортом (это передвижной источник выбросов) и перенести занятия спортом с улицы в закрытые помещения.

«Режима чёрного неба» в Самарской области не существует. Народный термин возник в регионах, где есть практика отопления углем.
 

Фото:  pxhere.com

