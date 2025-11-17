С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ

99

Синоптики предупредили, что с 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает пресс-служба минприроды СО.



Что такое НМУ



Это условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Проще говоря, НМУ – это штиль и отсутствие осадков.



Какие меры



Предприятия получают информацию о НМУ и должны уменьшить выбросы по программе производственного экологического контроля. Роспотребнадзор рекомендует не пользоваться личным транспортом (это передвижной источник выбросов) и перенести занятия спортом с улицы в закрытые помещения.



«Режима чёрного неба» в Самарской области не существует. Народный термин возник в регионах, где есть практика отопления углем.



Фото: pxhere.com