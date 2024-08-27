Ночью и утром 28 августа в Самарской области ожидается туман, днем - до +30 С

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из автомобилей для оказания неотложной помощи передан во врачебную амбулаторию села Тимашево.
За последние три года автопарк Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили 14 автомобилей
Майор полиции незамедлительно принял меры к задержанию злоумышленника. После непродолжительной погони, подозреваемый был задержан.
В Новокуйбышевске мужчина попытался скрыться не оплатив в магазине товар 
На местах происшествий работали пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 41.
Сразу два ДТП сегодня произошли в Красноярском районе
Сотрудник ГАИ побеседовал с ребятами о безопасности на дорогах, разобрал основные причины ДТП с участием несовершеннолетних и повторил основные требования правил для пешеходов.
Самарские полицейские и общественник к началу нового учебного года проводят для ребят познавательные встречи
Любой желающий может позвонить по телефону и получить грамотный ответ на вопросы, касающиеся фиксации нарушений правил дорожного движения.
28 августа начальник ЦАФАП ГУ МВД Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.
Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре
Всего в этом году энергетики выполнят замену свыше 29 км теплосетей на 27 участках в областной столице.
«Т Плюс» завершила замену участка теплосети по ул. Блюхера
Песков отметил, что ситуация осложнена тем, что у Дурова есть французское гражданство.
Москва готова оказывать помощь задержанному во Франции Павлу Дурову
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.77
0.17
EUR 102.49
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция научного сотрудника музея "Заварка" Олега Баулина по выставке «Было/Не было»
Самарцев приглашают на музыкальный вечер, посвященный 210 –летию К.К. Грота
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью и утром 28 августа в Самарской области ожидается туман, днем - до +30 С

27 августа 2024 14:03
138
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 28 августа местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее. В дневные часы 28 и 29 августа местами в Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +30 С.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара Экология

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
26 августа 2024, 14:46
Ночью и утром 27 августа местами в Самарской области ожидается туман
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Экология
456
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
12 июля 2024, 15:08
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов. Экология
2819
Будьте внимательны и осторожны!
22 марта 2024, 15:14
Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны!     Экология
3902

В центре внимания
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил на личный прием жительницу областного центра Галину Шахову.
27 августа 2024  15:08
Вячеслав Федорищев поручил устранить проблемы с затянувшимся капремонтом многоквартирного дома в Самаре
126
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
27 августа 2024  13:57
В Самарской области многодетные семьи получают новую меру социальной поддержки для школьников
148
В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду
27 августа 2024  11:35
В Самаре на Чернореченской и еще ряде улиц на два дня отключат холодную воду
402
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
1124
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
1152
Весь список