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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами по Самарской области ожидается отложение гололеда на проводах и деревьях с сохранением до конца ночи и днем 12.декабря.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не оставлять транспортные средства под деревьями. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: freepik.com