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С 24 по 27 июня на территории губернии произошло 47 техногенных пожаров

27 июня 2022 18:42
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Из них в жилом секторе - 21 пожар.

С 24 по 27 июня на территории Самарской области произошло 47 техногенных пожаров, из них в жилом секторе - 21 пожар. В городских округах – 31, в муниципальных районах – 16 пожаров.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 12 пожаров. Их общая площадь составила более 5 га. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано на территории Самары.

В этом году произошло уже более 400 природных пожаров на общей площади более 19 га.

26 июня многие отдыхающие самарцы стали свидетелями пожара на острове Зелененький. Пожар был ликвидирован на площади 0,15 га. Пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 44 человека, 14 единиц техники, в том числе пожарный корабль.

Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В ближайшие дни наступившей недели в регионе дождей не ожидается. По информации Приволжского УГМС, с 25 по 29 июня 2022 года местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов - 4 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Пожар

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