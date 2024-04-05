Паводок: спасатели МЧС СО оказывают помощь населению

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В настоящее время в 2 муниципальных районах Самарской области введен режим «Чрезвычайная ситуация»

(м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский), в 13 муниципальных районах «Повышенная готовность» (м.р. Алексеевский, м.р. Богатовский, м.р. Большечерниговский, м.р. Борский, м.р. Исаклинский, м.р. Кинель – Черкасский, м.р. Кошкинский, м.р. Красноармейский, м.р. Нефтегорский, м.р. Пестравский, м.р. Сергиевский, м.р. Ставропольский, м.р. Хворостянский).



Подтоплены 8 низководных мостов в муниципальных районах Пестравский, Кинель-Черкасский, Красноярский и Большеглушицкий, 656 частных жилых домов

и 1314 приусадебных участков в Ставропольском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском, Алексеевском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском и Борском районах.



Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.



Эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. Подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В 6 пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 11 детей.



За сутки освободились от воды 12 жилых домов и 3 приусадебных участка.



От Главного управления привлечен мобильный узел связи

и аэромобильная группировка в составе 22 человек и 3 единиц техники.



Помощь пострадавшему населению оказывает группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 24 человек и 8 единиц техники, (в том числе 5 плавсредств, а также группа беспилотных летательных аппаратов).



Большая Глушица



В селе подтоплено 316 жилых домов и 316 приусадебных участков с населением 653 человека, в том числе 53 ребенка



Эвакуировано 205 человек, в том числе 31 ребенок. В пункте временного размещения размещено 15 человек, в том числе 6 детей.



На месте работает оперативная группа Главного управления. Привлечена группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 6 человек и 4 единицы техники, в том числе 2 плавсредства.

Фото: скриншот видео МЧС СО