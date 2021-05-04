«Оздоровление Волги»: в Новокуйбышевске началась реализация грандиозного проекта по реконструкции очистных сооружений

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В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в Новокуйбышевске началась реализация грандиозного проекта по реконструкции очистных сооружений. Комплекс биологических сооружений функционирует более 35 лет и уже морально и физически устарел. Благодаря включению данных очистных сооружений в нацпроект «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, на объекте уже начались масштабные работы.

В ближайшие полтора года на объекте планируется выполнить колоссальный объем работ, а именно: реконструировать трехсекционный аэротенок с внедрением современных технологий, воздуходувную станцию, энергоэффективные воздуходувные агрегаты с возможностью регулирования подачи воздуха, заменить существующую горизонтальную двухсекционную песколовку на новую, построить блок доочистки и сооружений реагентного удаления фосфора и пр.

Благодаря реконструкции значительно снизится объем недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в ерик Кривуша, который относится к объектам высшей рыбохозяйственной категории. В ходе работ планируется заменить старые песколовки на аэрируемые, построить новые сооружения реагентного удаления фосфора, реконструировать аэротанк (резервуар) с внедрением технологии биоочистки сточных вод. В результате показатели азота и фосфора в сбрасываемых сточных водах снизятся в 2,4 раза.

«Благодаря новому проекту мы на выходе будем иметь воду еще чище, она будет соответствовать всем современным требованиям. Реконструкция будет проводиться поэтапно без остановки непрерывного производства очистки поступающих на очистные сооружения стоков», — сообщила директор оператора очистных сооружений Екатерина Пендюхова.

На территории Самарской области в текущем году стартует модернизация, реконструкция и строительство 8 очистных сооружений: с. Солнечная поляна (г.о. Жигулевск), г.о. Новокуйбышевск, г.о. Похвистнево, пос. Новокашпирский (г.о. Сызрань), г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, пос. Лебедь и пгт. Усть-Кинельский (г.о. Кинель).

Общая стоимость реализации этих 8 крупных проектов составляет более 3,5 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию всех объектов позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19 057 тыс. куб. м в год.

Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу городским властям и профильным министерствам четко отслеживать сроки и качество проводимых работ, отметив, что вопросы экологии, оздоровления Волги – одни из самых волнующих для жителей Самарской области и всей страны.

Всего до 2024 года в регионе будет реконструировано и построено 29 очистных сооружений, что позволит значительно уменьшить негативное воздействие на Волгу. Внимание к вопросам экологии – одна из важнейших составляющих стратегии лидерства нашего региона.