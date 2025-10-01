Ночью и утром 2 октября в регионе ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 2 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимостью до 500 м и менее.
МЧС России напоминает:
- будь внимательнее и осторожней на дорогах;
- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».