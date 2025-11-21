Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически

109

С 30 ноября 2025 года в Самарской области начнет действовать новый порядок привлечения к ответственности за парковку на контейнерных площадках, блокирование проезда и ненадлежащее содержание прилегающей территории.



Соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях» были приняты 18 ноября 2025 года. Главное нововведение — дела о таких нарушениях смогут рассматриваться без составления протокола, на основе данных со специальных технических средств. Это позволит сократить сроки привлечения нарушителей к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней.



Цель нововведения — навести порядок в содержании контейнерных площадок и обеспечить беспрепятственный проезд мусоровозов.



С 6 октября 2025 года штрафы за эти нарушения уже были существенно увеличены:



· Для граждан — до 5 000 рублей (ранее — 3 000 ₽);

· Для юридических лиц — до 100 000 рублей (ранее — 50 000 ₽).



Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М». Сейчас нарабатывается практика, которая позволит в будущем сделать работу новой системы максимально эффективной.





Фото: минприроды СО